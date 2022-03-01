WorldSkills приостановила участие России в международных чемпионатах проекта

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Европейская и международная ассоциации WorldSkills приостановили участие России в своих чемпионатах профессионального мастерства. Об этом сообщается на сайте WorldSkills Russia.
"Руководством WorldSkills International и WorldSkills Europe был принят ряд решений в связи с последними международными событиями. Так, членство WorldSkills Russia в указанных организациях, а также участие в чемпионатах, проектах и мероприятиях за пределами страны временно приостановлено", – говорится в заявлении.
Кроме того, чемпионат EuroSkills 2023 года будет перенесен в другой европейский город. Изначально его должен был принять Санкт-Петербург. Также представители российской сборной не будут допущены до участия в EuroSkills и в чемпионате мира WorldSkills Shanghai 2022.
Тем не менее уточняется, что наложенные запреты никак не скажутся на мероприятиях WorldSkills Russia внутри страны.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а международные спортивные федерации и ассоциации отказались проводить на ее территории соревнования или допускать российских спортсменов к состязаниям за пределами страны.
Так, FIFA и UEFA отстранили российскую сборную по футболу от всех действующих турниров. В частности, мужская сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре, а выступающие в РПЛ клубы лишаются возможности представлять страну в еврокубках. Международная федерация волейбола между тем перенесла из России мужской чемпионат мира. Соревнования должны были пройти с августа по сентябрь 2022 года в десяти городах страны.
Российские сборные и клубы отстранили от всех соревнований
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