Международная федерация волейбола перенесла чемпионат мира 2022 года из РФ

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Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России, сообщает пресс-служба FIVB.

Соревнования должны были пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России. Новое место проведения турнира не уточняется.

Ранее сборные и клубы России и Белоруссии временно отстранили от соревнований Международную федерацию хоккея. Отмечается, что такое решение было принято на экстренном заседании совета. Мужские сборные РФ и Белоруссии не смогут выступить на ЧМ в Финляндии, женском чемпионате мира, а также юниорском и молодежном первенствах мира.

Кроме того, FIFA и UEFA опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.