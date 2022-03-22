Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Футбольные клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за расширение турнира с 16 до 18 команд – участниц, заявил президент лиги Ашот Хачатурянц ТАСС.
"Расширение обсуждалось, голоса разделились: 10–5 (в пользу расширения. – Прим. ред.)", – сказал Хачатурянц.
Предполагается, что сезон-2022/2023 станет первым розыгрышем лиги с участием 18 команд, уточнил Хачатурянц. По его словам, вопрос о расширении РПЛ войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза, которое состоится в среду, 23 марта.
"Думаю, он не будет сразу принят", – добавил Хачатурянц.
Ранее Ассоциация европейских футбольных лиг исключила Российскую Премьер-лигу (РПЛ) и "Олимп" – Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из своего состава. В European Leagues указали, что такое решение было принято советом директоров из-за ситуации вокруг Украины и России.
Клубы РПЛ договорились увеличить количество команд лиги до 18
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