Как столичный ЦСКА разгромил на своем поле казанский "Рубин"

Московский ЦСКА победил казанский "Рубин" в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Поединок завершился с разгромным счетом – 6:1 в пользу красно-синих. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как армейцы одержали такую крупную победу.

Казанский "Рубин" ехал в Москву на матч с ЦСКА в статусе главного ньюсмейкера прошедшей недели – все благодаря главному тренеру Леониду Слуцкому. В интервью после игры с "Ростовом", которому "Рубин" проиграл со счетом 1:2, наставник казанцев разразился гневной (и не вполне цензурной) тирадой в адрес арбитра встречи Виталия Мешкова, назвав его "пародией на судью".

Это не могло остаться незамеченным как для комитета по этике Российского футбольного союза (заседание по высказываниям Слуцкого назначено на 24 марта), так и для коллег Мешкова по цеху. Совпадение или нет, но в игре ЦСКА и "Рубина" тоже было достаточно спорных судейских решений. Впрочем, оценку этому пусть дают уже специалисты.

Хозяева открыли счет уже на пятой минуте. Армейцы провели одну атаку, которую казанцы смогли отразить, однако подбор остался за красно-синими. Иван Обляков навесил с левого фланга, а Юсуф Языджи в центре штрафной головой замкнул этот пас. Гол турецкого футболиста стал уникальным – до этого ни один легионер в РПЛ не забивал в четырех матчах подряд. Правда, судя по телевизионной картинке, Языджи находился в положении вне игры. Тем не менее видеопомощники главного арбитра Кирилла Левникова после просмотра эпизода посчитали, что Юсуф был не в офсайде.



На 11-й минуте ЦСКА забил второй гол – и снова не без вопросов. Языджи разыграл стандарт на правом краю штрафной, Хесус Медина на дальней штанге то ли грудью, то ли рукой отпасовал мяч в центр, где Жан-Филипп Гбамен с нескольких метров расстрелял ворота голкипера казанцев Юрия Дюпина.



Скорее всего, после второго пропущенного "Рубин" окончательно поплыл. На 24-й минуте Медина сделал счет разгромным: Гбамен сделал заброс со своей половины поля, парагваец убежал один на один с голкипером "Рубина" и с легкостью его переиграл. Спустя несколько минут в ворота казанского клуба залетел и четвертый гол. Хорхе Карраскаль на левом фланге отыгрался с Языджи, тот потерял мяч, но восьмой номер ЦСКА быстро вернул себе снаряд и мощно пробил низом – точно в ближний угол.

На 38-й минуте гости все-таки сумели отыграть отставание. Арендованный "Рубином" у армейцев Константин Кучаев отобрал мяч у Бахтиера Зайнутдинова, отдал передачу на Хвичу Кварацхелию, а грузинский игрок дождался и вернул снаряд адресату. Оказавшись один на левом краю штрафной, Кучаев великолепно зарядил в ближний угол – голкипер армейцев Игорь Акинфеев не справился с ударом.

Но тут же "Рубин" получил новое потрясение – за минуту до конца первого тайма Александр Ломовицкий получил вторую желтую карточку за глупый и необязательный фол на Медине, отправившись отдыхать в раздевалку. После перерыва ЦСКА ожидаемо подуспокоился. Первую треть тайма "Рубин" справлялся с атаками армейцев, но потом все же пропустил еще.

На 67-й минуте Языджи оказался с мячом на подходе к штрафной и отдал пас на Облякова. Иван не придумал, как распорядиться своим шансом, оставил снаряд вышедшему на замену Владиславу Яковлеву, а тот покатил налево Языджи. Передача получилась не слишком удачной, но турок мастерски реализовал момент, переиграв Дюпина и отправив мяч с острого угла прямо под перекладину.

За пять минут до конца основного времени "Рубин" не только получил пенальти в свои ворота, но и остался вдевятером. Чидера Эджуке ворвался в штрафную, где его свалил Сильвие Бегич. Левников с ходу не только поставил одиннадцатиметровый, но и показал защитнику казанцев вторую желтую карточку. Стандарт точно исполнил Языджи, оформив таким образом свой первый хет-трик за красно-синих.

В результате армейцы одержали разгромную победу и продлили свою беспроигрышную серию до шести матчей. Вообще, ЦСКА – однозначно главное открытие весенней части чемпионата. Полузащитник Юсуф Языджи прямо сейчас – лучший игрок не только ЦСКА, но и всей Премьер-лиги. В четырех встречах турок уже забил шесть голов и отдал две результативные передачи. То ли еще будет.