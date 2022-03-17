Как "Ювентус" неожиданно крупно проиграл "Вильярреалу" в ответном матче Лиги чемпионов

Испанский "Вильярреал" разгромил итальянский "Ювентус" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Поединок в Турине завершился со счетом 3:0 в пользу команды Унаи Эмери. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "желтая субмарина" потопила "Юве".



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Противостояние "Ювентуса" и "Вильярреала" в Лиге чемпионов сохранило перед ответным матчем максимальную интригу. Первая встреча этих двух команд закончилась вничью. Тогда новичок черно-белых Душан Влахович открыл счет всего через 32 секунды после стартового свистка. Казалось, что команда Массимилиано Аллегри должна была затем разогнаться и с легкостью взять три очка в гостевой встрече.

Но вместо этого отдала инициативу и села в оборону, что в конце концов привело лишь к пропущенному мячу. На 66-й минуте Этьен Капу сделал шикарный заброс на Даниэля Парехо, а пятый номер "Вильярреала" с десяти метров без какого-либо сопротивления со стороны защиты расстрелял ворота Войцеха Щенсного. Противопоставить этому туринский клуб так ничего и не смог.

Ответный матч "Ювентус" начал даже с большим задором, чем первый. На седьмой минуте с правого фланга навес Хуана Куадрадо почти сумел замкнуть Альваро Мората. Спустя четыре минуты та же пара едва не открыла счет. Испанец после заброса колумбийского полузащитника пробил головой с нескольких метров, но Херонимо Рульи парировал этот удар.

На 20-й минуте голкиперу "Вильярреала" вновь пришлось вступить в игру после дальнего выстрела Влаховича. В следующей атаке не спас бы даже Рульи: Маттиа Де Шильо сделал пас с левого фланга в центр, но сербский нападающий с близкого расстояния угодил в перекладину.



Оставшуюся часть первого тайма футболисты "Ювентуса" терзали оборону испанского клуба, но так и не преуспели в забитых мячах: где-то удары блокировали защитники, где-то вытаскивал вратарь, а где-то – элементарное везение.



После перерыва туринцы продолжили давить, но уже с меньшим количеством опасных моментов. Несколько раз футболисты "Юве" пробили издалека, и Рульи спокойно с этим справился. Затем наступило время "Вильярреала". Унаи Эмери сделал три важных перестановки, и это помогло изменить ход матча.



Фото: AP Photo/Antonio Calanni

Франсис Коклен, появившийся на поле на 65-й минуте, через некоторое время заработал пенальти, который реализовал другой вышедший на замену игрок – Жерар Морено. На 85-й минуте "Вильярреал" забил уже второй. На розыгрыше углового оборона "Ювентуса" не смогла должным образом разобрать игроков и снять мяч верхом, позволив Пау Торресу принять снаряд прямо в центре вратарской и без труда переиграть голкипера "Ювентуса".

В концовке встречи хозяева допустили еще одну грубую ошибку и пропустили третий. Защита "Вильярреала" выбила мяч на чужую половину поля, Жерар Морено впереди умудрился зацепиться за снаряд в борьбе с Данило и убежал почти что один на один. У испанского нападающего не получилось быстро завершить ситуацию, и казалось, что момент упущен: в защиту успел вернуться Маттейс де Лигт, который занял позицию в центре штрафной.



Однако голландец все равно не спас свою команду: когда полузащитник "Вильярреала" Арно Груневелд пробил по воротам, де Лигт бросился под мяч и в падении сыграл рукой. Арбитр справедливо назначил еще один пенальти в ворота "Ювентуса", который уверенно исполнил Груневелд.



Таким образом, "Вильярреал" по сумме двух матчей прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – впервые за 13 лет. Для Унаи Эмери этот результат в его тренерской карьере и вовсе стал уникальным. Вряд ли кто-то мог предположить такой успех до начала ответного матча. Но испанский специалист уже не раз доказывал свой уровень в еврокубках.

Если не брать Лигу Европы, где Эмери уничтожал всех и вся и четыре раза становился победителем турнира (трижды с "Севильей" и один раз – с "Вильярреалом"), то даже в этом розыгрыше Лиги чемпионов его клуб уже не раз удивлял. Больше всего – в заключительном туре группового этапа, когда "Вильярреал" в гостях у "Аталанты" к перерыву вел со счетом 3:0. В эту среду испанский тренер сделал еще одну сенсацию и огромный шаг на пути к наиболее ценному европейскому кубку.