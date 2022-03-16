Как мадридский "Атлетико" выиграл у "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Испанский "Атлетико" (Мадрид) одолел английский "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) УЕФА. Встреча завершилась со счетом 1:0, что позволило "матрасникам" выйти в следующий раунд турнира. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как манкунианцы даже вместе с Криштиану Роналду не смогли обыграть мадридцев.



Фото: AP Photo/Dave Thompson

Нынешнюю битву "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико" можно было бы назвать принципиальной. Как минимум из-за противостояния главной звезды английского клуба Криштиану Роналду и наставника "матрасников" Диего Симеоне – пусть они всегда представляли свои команды в разных плоскостях. До этого встречи португальца и аргентинца в Лиге чемпионов неизменно заканчивались победой первого.

В 2014 и 2016-м Роналду в составе мадридского "Реала" обыграл "Атлетико" в финале, в 2015-м помог "сливочным" выбить команду Симеоне из четвертьфинала ЛЧ, в 2017-м – из полуфинала турнира. В 2019 году – уже в "Ювентусе" – именно хет-трик португальского форварда в ответном матче с "Атлетико" позволил туринцам пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.



К сожалению, в этот раз фактор Роналду не спас "Манчестер Юнайтед". Более того, во втором матче с "Атлетико" Криштиану не нанес ни одного удара по воротам соперника.



До этого такое случалось с ним в матчах Лиги чемпионов (важное уточнение – которые он отыграл все 90 минут) всего дважды за карьеру: в 2003 году в игре против греческого "Панатинаикоса" и в 2011 году – в полуфинальной встрече с "Барселоной".

Впрочем, еще по первому матчу "Атлетико" и "Манчестера" было понятно, что мадридцам абсолютно по силам пройти "Юнайтед". Это не Диего Симеоне нужно было придумывать, как обыграть манкунианцев, а Ральфу Рангнику – как не проиграть "матрасникам".



Фото: AP Photo/Dave Thompson

В первом мачте 1/8 финала на стадионе "Ванда Метрополитано" английская команда допускала массу ошибок в обороне и пропустила уже на седьмой минуте: Ренан Лоди сделал заброс в штрафную, капитан "Манчестера" Гарри Магуайр отпустил Жоау Феликса и позволил португальцу пробить головой – мяч попал в штангу и от нее отскочил в сетку.

"Атлетико" мог забивать еще. Например, стопроцентный момент в концовке первого тайма был у Шиме Врсалько, но на этот раз каркас ворот сыграл за "Юнайтед". В итоге манкунианцы все-таки сумели отыграться – на 80-й минуте мадридцы провалились в обороне после контратаки гостей: Энтони Эланга принял передачу от Бруну Фернандеша, прорвался в штрафную и пробил точно в противоход Яну Облаку.



В ответной игре "Атлетико" таких ошибок уже почти не допускал. Пожалуй, самым опасным моментом у ворот мадридцев стал удар Эланги на 13-й минуте встречи. После прострела с правого фланга Фернандеша автор единственного гола "Юнайтед" в первом матче с нескольких метров не смог переиграть голкипера "Атлетико".



Дальше команда Диего Симеоне не давала своему сопернику ни единого шанса создать что-либо серьезное у своих ворот. Зато сами "матрасники" организовывали одну опасную атаку за другой.



Фото: AP Photo/Dave Thompson

На 16-й минуте Родриго де Пауль получил свободное пространство на подходе к штрафной и отлично зарядил в дальний верхний угол – Давид де Хеа в красивом прыжке спас "Юнайтед". На 34-й минуте мадридцы забили гол: Коке сделал великолепный разрезающий пас на Маркоса Льоренте, тот отдал передачу в центр на Феликса, а португалец поразил ворота. Однако рефери сигнализировал о положении вне игры.

Тем не менее спустя семь минут "Атлетико" все-таки открыл счет. Феликс после паса Родриго Де Пауля протащил мяч до правого края штрафной, отыгрался с Антуаном Гризманном, а француз навесил на дальнюю штангу. Прекрасную комбинацию точным ударом головой замкнул Ренан Лоди. Этот гол по итогу и стал победным – "Манчестер Юнайтед" все оставшееся время матча пытался сравнять счет, но ничего не смог противопоставить "Атлетико".

Тем самым МЮ продлил свою неудачную серию: последний раз манкунианцы доходили до этапа четвертьфинала ЛЧ в сезоне-2018/2019. На более поздних стадиях "Юнайтед" оказывался целых 11 лет назад: тогда "Манчестер" добрался до финала турнира, но в решающем матче со счетом 1:3 проиграл испанской "Барселоне".