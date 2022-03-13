Как столичный ЦСКА обыграл "Локомотив" в компенсированное время

Московский ЦСКА одолел "Локомотив" в гостевом матче 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу красно-синих. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как ЦСКА одержал пятую победу кряду.



Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Начало весенней части чемпионата выдалось богатым на мощнейшие матчи. За три недели мы увидели сразу три московских дерби. Сначала ЦСКА без особых проблем расправился со "Спартаком" на его же поле со счетом 2:0. Затем красно-белые реабилитировались в матче против "Динамо" – те же два безответных мяча, но уже в ворота подопечных Сандро Шварца.

Наконец, встреча "Локомотива" и ЦСКА, которая обещала быть максимально непредсказуемой. Как минимум из-за того, что железнодорожники в начале марта внезапно остались без главного тренера – Маркус Гисдоль в буквальном смысле сбежал из клуба. Роль исполняющего обязанности в очередной раз на себя примерил Дмитрий Лоськов.

"Локомотив" начал поединок с ЦСКА бодрее соперника. На второй минуте Джирано Керк на правом фланге вырезал великолепную передачу на Яна Кухту, но Марио Фернандес без нарушения смог отобрать мяч у чешского нападающего. На шестой минуте создали опасный момент уже армейцы. Юсуф Языджи со стандарта навесил в штрафную – немного не дотянулся до мяча Яка Бийол.

В середине тайма вновь получил шанс Кухта. Чех после навеса с углового пробил головой по воротам, но Игорь Акинфеев удачно выбрал позицию и с легкостью забрал мяч. Тут же ответили армейцы – Хесус Медина разогнал контратаку, отпасовал Языджи, а тот быстро перевел мяч налево, где в одиночестве уже ждал Хорхе Карраскаль. Колумбиец успел подстроиться и хорошо пробил в дальний угол – спас от гола вратарь железнодорожников Даниил Худяков.



Меньше чем через пять минут 18-летнему голкиперу вновь пришлось выручать свою команду. Все тот же Карраскаль ворвался в штрафную, но уже с правого фланга, пробил низом – Худяков парировал и этот удар.



На 38-й минуте ЦСКА все-таки добился своего. Карраскаль отлично поборолся в центре, сохранил мяч и отдал пас на Языджи. Турок в свою очередь красиво развернулся, оставил снаряд Бахтиеру Зайнутдинову, казахстанец выстрелил – голкипер "Локо" в прыжке достал снаряд. Однако мяч прилетел точно в ноги Языджи, который с нескольких метров поразил ворота Худякова.

Для Юсуфа этот гол стал третьим в трех матчах за ЦСКА. Впрочем, "Локомотив" почти сразу же сравнял счет. Дмитрий Живоглядов сделал заброс с правого фланга, мяч проскочил мимо Бийола и Дивеева и прилетел прямо к Вильсону Изидору. Француз принял снаряд и тут же нанес удар – Акинфеев оказался бессилен.



Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Почти сразу после перерыва армейцы едва не пропустили второй. Кухта вырезал отличный пас в штрафную на Рифата Жемалетдинова, 17-й номер переиграл голкипера ЦСКА, но не попал в створ. Однако затем армейцы вновь перехватили инициативу и стали один за одним создавать опасные моменты у ворот "Локо".

Защита железнодорожников справлялась с атаками гостей вплоть до конца основного времени, но в компенсированные минуты все же дала сбой. После подачи с углового армейцы воспользовались неразберихой в штрафной красно-зеленых и фактически затолкали мяч в сетку. Автором победного гола стал Марио Фернандес, а ЦСКА выиграл второе дерби за месяц и пятый матч кряду.

Успех армейцев в последних встречах объяснить достаточно просто: красно-синие прекрасно поработали на трансферном рынке, а новички красно-синих – Хорхе Карраскаль, Юсуф Языджи, Хесус Медина и Жан-Филипп Гбамен – моментально начали помогать своей новой команде. Первые двое в большей степени, последние – пока что в меньшей. Но уже сейчас уровень игры этих футболистов позволяет ЦСКА рассчитывать на место в тройке по итогам чемпионата.

"Локомотив" же оценивать, пожалуй, даже бесполезно – еще при Гисдоле курс клуба стал вызывать вопросы. Сейчас красно-зеленые оказались, прямо скажем, в тупиковой ситуации. Хотелось бы, чтобы руководство команды побыстрее нашло из нее выход.