Как "Спартак" проиграл ЦСКА в первом столичном дерби после зимнего перерыва

Московский ЦСКА всухую обыграл "Спартак" в гостевом матче 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-синих. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о первом после зимнего перерыва столичном дерби.



Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Российская Премьер-лига вернулась – и сразу матчем "Спартака" и ЦСКА. Правда, при полупустых трибунах – болельщики обоих клубов задолго перед дерби предупреждали о бойкоте игры в связи с законом о Fan ID, который должен вступить в силу в июне этого года.

В результате на дерби был заполнен лишь один из фанатских виражей "Спартака" и всего один сектор ЦСКА. Из-за чего атмосфера напоминала, скорее, контрольную встречу, нежели один из ключевых поединков сезона.

"Спартак" неплохо начал встречу – уже на четвертой минуте Квинси Промес с дальней дистанции нанес удар по воротам Игоря Акинфеева, но оказался совсем не точен. Впрочем, ЦСКА быстро перехватил инициативу. Особенно хорошо проявил себя новичок армейцев Хорхе Карраскаль. 23-летний колумбиец сначала плотно ударил с лета из-за пределов штрафной, а затем разогнал атаку и выдал прекрасный пас на другого новичка ЦСКА – Юсуфа Языджи. Турок зацепился за мяч, пробил, но голкипер красно-белых Александр Селихов справился с этим ударом.

Однако самый опасный момент в первом тайме все же остался за "Спартаком". На 39-й минуте Виктор Мозес на левом фланге отдал пас в центр, Промес выстрелил прямо с линии штрафной – штанга.



Счет удалось открыть лишь после перерыва – сделали это футболисты ЦСКА. В самом начале второго тайма армейцы смогли заработать штрафной вблизи ворот "Спартака". Стандарт исполнил Языджи, красиво закрутив в угол без шансов для Селихова. Для турецкого полузащитника этот мяч – как и выход в старте – стал дебютным за ЦСКА.



Хозяева бросились отыгрываться, но едва не пропустили еще. На 57-й минуте армейцы убежали в контратаку три в два, разогнавший ее Карраскаль сам же решил и пробить – удар пришелся совсем рядом со штангой. "Спартак" оказался близок к забитому голу на 62-й минуте: Промес принял и обработал мяч в штрафной, выдал передачу на Романа Зобнина, но Игорь Акинфеев успел сократить дистанцию и спас свою команду.



Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Под конец встречи ЦСКА забил еще. На 79-й минуте Карраскаль в центральной зоне оставил не у дел сразу троих игроков "Спартака" и отдал пас на Чидеру Эджуке. Нигериец перевел мяч на левый фланг, где был Иван Обляков. 23-летний россиянин выдержал паузу, катнул в центр под удар Бахтиеру Зайнутдинову, а казахстанец идеально завершил точным выстрелом в дальний угол.

По итогу "Спартак" так и не смог ничего противопоставить армейцам, так и оставив ворота соперника в неприкосновенности. ЦСКА же провел великолепный матч. Особенно бросилось в глаза, насколько хорошо в команду Алексея Березуцкого встроились новые игроки – Хорхе Карраскаль, Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина и Юсуф Языджи. Последнего и вовсе признали лучшим игроком встречи.

Что касается "Спартака", то для главного тренера красно-белых Паоло Ваноли этот матч должен был стать первой серьезной проверкой на прочность. Итальянец возглавил клуб аккурат в начале межсезонья, поэтому успел организовать полноценный сбор и подготовку команды к весенней части РПЛ. Но до сегодняшнего дня не провел ни одного официального матча (не считая товарищеских встреч) не только как наставник "Спартака", но и вообще как главный тренер.

Прошедшее дерби оставило о Ваноли двоякое впечатление. Он был чрезмерно эмоционален, постоянно кричал с бровки и кидал бутылки в газон. Вот только все эти манипуляции красно-белым, увы, не помогли ни на йоту. Так что для следующего дерби – уже в предстоящем туре с "Динамо" – Паоло придется найти план получше.