Как лондонский "Челси" выиграл финал клубного чемпионата мира по футболу

Английский "Челси" стал победителем клубного чемпионата мира по футболу, обыграв в решающем матче бразильский "Палмейрас". Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как это было.



Фото: AP Photo/Hassan Ammar

В самый разгар зимней Олимпиады – особенно, когда все внимание приковано к нашей фигуристке Камиле Валиевой – нетрудно забыть про существование других видов спорта. Между тем в субботу в футболе состоялся один из ключевых матчей года – финал клубного чемпионата мира (КЧМ).

Конечно, сам по себе турнир долгое время вызывает вопросы – все-таки интерес к нему по-прежнему не так велик, как к локальным континентальным турнирам: Лиге чемпионов УЕФА и АФК или Кубку Либертадорес. Но Международная федерация футбола (ФИФА) пытается это исправить. Судя по тому, что 42-тысячный стадион "Мохаммед бин Зайед" в Абу-Даби в день финала КЧМ был забит под завязку, ей это удается.

В решающем матче турнира встречались победитель Лиги чемпионов УЕФА лондонский "Челси" и обладатель Кубка Либертадорес "Палмейрас" из бразильского Сан-Паулу. В первом тайме ворота команд так и остались сухими. Англичане с помощью длинных забросов пытались смутить защиту бразильской команды, а игроки "Палмейрас" издалека лупили по воротам Эдуара Менди. Но это было абсолютно неопасно и безрезультативно.



Зато сразу после перерыва игра с точки зрения счета на табло пошла куда веселее. На 54-й минуте первый гол в матче забил Ромелу Лукаку: Каллум Хадсон-Одои устроил забег по левому флангу, сделал заброс в штрафную, где бельгиец без особого труда переиграл защитника "Палмейраса" и головой отправил мяч в дальний угол.



Впрочем, не прошло и десяти минут, как бразильцы сравняли счет. Помогли им в этом сами лондонцы. Тьяго Силва в единоборстве с игроком "Палмейраса" Густаво Гомесом подыграл себе рукой. Главный арбитр отправился смотреть видеоповтор, после чего указал на точку. Рафаэл Вейга с легкостью реализовал одиннадцатиметровый, разведя вратаря и мяч по разным углам.

"Челси" был близок к тому, чтобы до окончания основного времени опять выйти вперед: на 74-й минуте неплохую контратаку разогнали англичане, Лукаку скинул под удар Кристиану Пулишичу, но американский нападающий пробил рядом со штангой. В итоге матч плавно перетек в дополнительное время.

Первый экстра-тайм не запомнился ничем интересным. Да и в середине второго стало казаться, что еще чуть-чуть и будет серия одиннадцатиметровых. Но не тут-то было – пенальти мы действительно увидели, но только один и в исполнении "Челси".



Фото: AP Photo/Hassan Ammar

На 113-й минуте лондонцы организовали атаку, которая закончилась ударом Сесара Аспиликуэты. Выстрел испанца заблокировал защитник "Палмейрас" Луан Гарсия Тейшейра, но "синие" тут же апеллировали к рефери, что бразильский футболист сыграл рукой. Судья отправился смотреть повтор и по итогу решил, что Луан в этом эпизоде действительно нарушил правила. Бить пенальти отправился Кай Хаверц – и нанес удар точно, без шансов для голкипера, поставив жирную точку в финальном матче.

Естественно, "Палмейрас" попытался исправить ситуацию в оставшиеся минуты, но это было бесполезно. Более того, под конец бразильцы и вовсе остались вдесятером. Пропустив опасную контратаку, оборона "Палмейраса" дала возможность убежать Хаверцу почти что один на один с вратарем. Тейшейра, который уже не поспевал за немецким полузащитником, вынужден был броситься в боковой подкат перед линией штрафной. Хаверца он остановил, но с грубым нарушением – за фол последней надежды арбитр после просмотра VAR показал защитнику прямую красную карточку. Имея численное преимущество, "Челси" без особых проблем довел матч до победы.



Теперь в активе английского клуба есть победы во всех ключевых международных турнирах. До этого в разные годы "Челси" становился обладателем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА. В 2012 году, когда лондонцы впервые выиграли ЛЧ, в финале клубного чемпионата мира они уступил бразильскому "Коринтиансу".



С тех пор КЧМ восемь раз (не считая нынешней попытки "Челси") выигрывали только европейские команды. Больше всех это получилось сделать у "Реал Мадрида", который на данный момент считается самым титулованным клубом турнира. Английская команда последний раз выигрывала КЧМ в 2019 году – тогда "Ливерпуль" в финале в дополнительное время с минимальным счетом обыграл бразильский клуб "Фламенго".