Как "Спартак" выиграл у "Динамо" в столичном дерби

Московский "Спартак" обыграл "Динамо" в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу красно-белых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том как прошло второе подряд столичное дерби.



Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Неделю назад весенняя стадия Российской Премьер-лиги стартовала с одного из главных матчей сезона – поединка между ЦСКА и "Спартаком". Дерби вышло не слишком ярким на эмоции (виной тому в первую очередь отсутствие болельщиков), но все же с опасными моментами и голами. Победителем в противостоянии стал ЦСКА – армейцы забили два безответных мяча благодаря стараниям Юсуфа Языджи и Бахтиера Зайнутдинова.

Итог дерби ожидаемо породил в интернете кучу шуток со словом "Дваноли" – каламбур, завязанный на счете матча и фамилии главного тренера московского "Спартака" Паоло Ваноли. Иронично, что дерби с "Динамо", которое состоялось в прошедшее воскресенье, закончилось с тем же результатом. Только на этот раз в обратную сторону.

Матч, который проходил на стадионе динамовцев в Петровском парке, начался с жесткого прессинга гостей. Уже на седьмой минуте матча новичок "Спартака" Шамар Николсон мог открывать счет после великолепного заброса в штрафную от Виктора Мозеса – удар успел накрыть защитник. Но на 26-й минуте ямайский нападающий все же добился своего.

Спартаковцы разогнали классную контратаку. Кристофер Мартинс Перейра отправил мяч в середину поля, Квинси Промес в касание перевел снаряд на правый фланг атаки, где уже набегал Зелимхан Бакаев, а десятый номер решил пробить по воротам. Выстрел прервал Саба Сазонов, но сделал это совсем неудачно – мяч прилетел прямо в ноги Николсону, который без особых проблем поразил ворота Антона Шунина.



На 37-й минуте "Динамо" вновь допустило ошибку в защите, которая позволила забить "Спартаку" один из самых красивых голов этого сезона.



Айртон выбил мяч с левого фланга обороны на другую половину поля, где снаряд встретил Сазонов – и отдал пас точно Квинси Промесу. Голландец отыгрался с Бакаевым, Зелимхан вернул мяч обратно, а Промес сместился в центр. С линии вратарской, подготовившись к удару, без всякого сопротивления со стороны защитников "Динамо" спартаковец зарядил точно в девятку – Шунин прыгнул, но не смог спасти свою команду.

Вдобавок ко всему, в самом конце первого тайма хозяева остались вдесятером: Гильермо Варела меньше чем за пять минут умудрился получить две желтые карточки и был удален с поля.



Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Во втором тайме "Спартак" ожидаемо продолжил доминировать. На 51-й минуте Бакаев едва не сделал счет разгромным: Зелимхан прорвался по правому флангу, вошел в штрафную и пробил в ближний угол – удар прошел рядом со штангой. Через несколько минут гости заработали опасный стандарт. К счастью для динамовцев, Промес пробил выше ворот.

На 69-й минуте хозяева были близки к тому, чтобы отыграть один гол: Арсен Захарян вплотную подошел к штрафной и получил пространство для удара, но ему не хватило совсем немного точности, чтобы поразить дальний угол ворот Александра Селихова.



Под конец "Спартак" получил шикарную возможность для еще одного гола: гости убежали два в два, но Квинси Промес не смог переиграть голкипера "Динамо".



Победа гостей стала абсолютно закономерной. В первом тайме бело-голубые допустили две катастрофические ошибки. В обеих ситуациях самым слабым звеном оказался Саба Сазонов. Однако окончательно порушил надежды "Динамо" на успех другой защитник бело-голубых – удаленный перед перерывом Гильермо Варела. Если бы не его "перформанс", у хозяев был хотя бы какой-то шанс на камбэк.

"Спартак" сыграл далеко не идеально, но стараний Николсона, Бакаева и Промеса оказалось достаточно для того, чтобы одержать победу в матче – первую под руководством Паоло Ваноли. Теперь "Динамо" с еще меньшей вероятностью останется в чемпионской гонке: бело-голубые отстают от лидирующего "Зенита" на два очка, тогда как у петербуржцев игра в запасе.