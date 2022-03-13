Как Анкалаев победил Сантоса в главном бою UFC Fight Night 203

В ночь с 12 на 13 марта в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 203 (UFC Vegas 50). В главном бою россиянин Магомед Анкалаев единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Тиаго Сантосом. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как 29-летний боец из Дагестана стал еще ближе к титулу.



Фото: ТАСС/Zuma/Diego Ribas

Магомед Анкалаев уже давно штурмует полутяжелый дивизион UFC. Его дебют в американском промоушене в марте 2018 года оказался неудачным. Тогда россиянин доминировал на протяжении всего боя с шотландцем Полом Крейгом, но попался на удушающий в третьем раунде и буквально за секунду до гонга был вынужден сдаться. С тех пор Анкалаев больше не допускал осечек.

Наиболее яркими с медийной точки зрения для Магомеда вышли два боя с Ионом Куцелабой. Затем были успешные поединки против Никиты Крылова и Волкана Оздемира. В конце концов Анкалаев получил по-настоящему серьезного соперника – бразильца Тиаго "Молота" Сантоса, экс-претендента на пояс UFC в полутяжелом весе.

Стартовый раунд этой встречи прошел под полным контролем Анкалаева. Первые полторы минуты выдались, прямо скажем, вялыми – бойцы просто присматривались друг к другу. Наконец, спортсмены устроили короткий размен. В итоге Сантос задел соперника по касательной, а Анкалаев нанес точный боковой удар, на мгновение выведя бразильца из равновесия. Чуть придя в себя, Тиаго попытался пробить мидл-кик, но вновь пропустил встречный в голову. Сантос менял стойки, пробовал хоть как-то подступиться к российскому бойцу – все тщетно.

В середине раунда бразилец решил взять наскоком – зарядил мощный хук правой. Но Магомед удачно увернулся и организовал контрвыпад, который едва не закончился для "Молота" плачевно.

Фото: AP Photo/Elise Amendola

Второй раунд оказался пободрее первого. Стало больше мелких тычков и ударов, больше движения в исполнении обоих бойцов. Поначалу Сантос пробовал взять свое с помощью лоу-киков и хай-киков, Анкалаев старался не выбрасываться попусту и изредка прощупывал защиту бразильского спортсмена с помощью боковых ударов.

Во второй половине раунда Сантос вновь решил испробовать мидл-кик. Но, как и в дебютной пятиминутке, получил в ответ прямой удар в голову, а в довесок еще и хай-кик. Начало казаться, что и этот раунд Магомед заберет вчистую. Однако внезапно Сантос попал мощным ударом с левой. Анкалаев сначала завалился на колено, попытался переждать ситуацию в клинче, но пропустил еще один удар и упал на канвас. К счастью, россиянина спас гонг на перерыв.



В первой половине третьего раунда все снова успокоилось. Сначала Магомед зарядил отличный хай-кик, затем попробовал оверхендом пробить защиту Сантоса, но в остальном бойцы по-прежнему не рисковали идти вперед. Во второй половине пошло повеселее. Спортсмены стали обмениваться мидл-киками, боковыми и прямыми ударами.



Но настоящая битва началась лишь в четвертом раунде. Сантос сразу решил атаковать Анкалаева в прыжке с колена, но тот смог достойно защититься у сетки, а затем перешел в медленное контрнаступление. Раз за разом проходили у Магомеда акцентированные удары в голову и корпус. В последнюю минуту раунда Анкалаев все-таки послушал тренера и перевел поединок в партер. Однако извлечь из этого какие-то серьезные дивиденды не успел – на этот раз гонг спас уже Сантоса.

В пятом раунде Анкалаев достаточно успешно уходил от ударов Сантоса и ловил соперника на контратаках, тогда как бразильскому бойцу необходимо было нокаутировать Магомеда во что бы то ни стало. В середине финальной пятиминутки россиянин организовал удачный захват и стал отвешивать удары коленями по ногам Сантоса.

Фото: ТАСС/Zuma/Diego Ribas

Провести еще один тейкдаун у Анкалаева не получилось, но это было и не нужно – Магомед из выгодной позиции беспрепятственно набирал очки, попутно выматывая Тиаго. Бразилец так и не сумел ничего противопоставить российскому бойцу в оставшиеся секунды. Единогласным решением судей победу одержал Анкалаев – по мнению двух рефери, спортсмен из Махачкалы оказался сильнее соперника в четырех раундах из пяти.

Сам Магомед на пресс-конференции после поединка заявил, что рад победе, но "бой получился скучным".





Магомед Анкалаев боец UFC Так как Сантос бьет очень мощно, я осторожничал, поэтому, наверное, не до конца доволен своим выступлением. С другой стороны, в этом бою я проверил себя. Я давно хотел подраться пять раундов, почувствовать всю дистанцию, и сегодня я сделал это. Думаю, теперь мы готовы к большим вызовам.

Теперь на счету Анкалаева 17 побед и одно поражение. В UFC Магомед идет с серией из восьми побед кряду. Вряд ли это позволит ему прямо сейчас претендовать на бой за титул в полутяжелом весе. Все-таки первый в очереди – это экс-чемпион Ян Блахович, который надеется на реванш с Гловером Тейшейрой. Затем еще Иржи Прохазка и Александр Ракич. Но сегодня Анкалаев очевидно стал на шаг ближе к заветному поясу.