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20 сентября, 20:25

Политика

В МГИК соединили ключ расшифрования электронного голосования

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Мосгоризбиркоме состоялась процедура сборки ключа расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

"Теперь, когда поступили последние электронные голоса, а хранители соединили части ключа воедино, мы начали процедуру их подсчета", – сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По ее словам, столица традиционно показала высокую электоральную активность.

Бумажные бюллетени комиссии подсчитывают вручную по специальной процедуре. Итоговые протоколы отправляются в ТИК, а затем в МГИК. После того, как протоколы электронного и традиционного голосования с участков окажутся в системе ГАС "Выборы", можно будет говорить о результатах выборов по округам.

В свою очередь, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев добавил, что процедуры разделения и соединения ключа расшифрования призваны обеспечить защиту итогов электронного голосования.

"Как всегда, все прошло открыто и максимально прозрачно, до момента соединения ключей ни и кого не было возможности узнать промежуточные результаты выборов", – подчеркнул он.

В настоящий момент Общественный штаб внимательно следит за ходом подведения итогов голосования, все процессы происходят в штатном режиме.

До начала выборов ключ был разделен на пять частей. Их хранителями были Ковалев, а также зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин и член Центральной избирательной комиссии РФ Людмила Маркина.

Голосование завершилось в Москве в 20:00. В городе закрылись все избирательные участки.

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