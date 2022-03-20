Почему российский боец Волков проиграл на турнире UFC Fight Night 204

В ночь с 19 на 20 марта в Лондоне прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 204. В главном бою россиянин Александр Волков проиграл британцу Тому Аспинэллу. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – с подробностями об этом поединке.

Фото: ТАСС/Zuma/Diego Ribas

Александр Волков в свои 33 года – настоящий ветеран смешанных единоборств. У российского спортсмена внушительная статистика: до субботнего боя он имел в своем активе 34 победы и в 43 поединках. Однако несмотря на огромный опыт и достаточно молодой для тяжелого веса возраст, Волков, очевидно, завис в позиции, которую приводил герой Колина Фаррелла в фильме "Залечь на дно в Брюгге" – ту самую, про лондонский "Тоттенхэм".

Последние три с половиной года Александр чередует победы и поражения примерно с равным интервалом. Обидно проиграв Деррику Льюису после почти выигранного поединка, он с легкостью разобрался с Грегом Харди. Проиграл Кертису Блейдсу, но вырубил Уолта Харриса и Алистара Оверима. Уступил Сирилу Гану, зато одолел Марчина Тыбуру.

Все это время Волков крутится вокруг титульного боя, так ни разу не сумев стать полноценным претендентом. Очередной заход на кандидатский минимум Александр, находящийся на шестой строчке тяжелого дивизиона, должен был сделать в битве с 11-м номером рейтинга, британским бойцом Томом Аспинэллом (рекорд – 11 побед и 2 поражения).



Фото: AP Photo/Gregory Payan

28-летний спортсмен дебютировал в UFC в июле 2020 года в поединке против Джейка Коллье. С тех пор Аспинэлл успел провести четыре боя, одержав во всех них победу, причем досрочно. После Коллье англичанин на 45-й секунде вырубил японца Алана Будо. Затем за полтора раунда взял на удушающий белоруса Андрея Орловского. В последнем бое за две с половиной минуты отправил в нокаут молдавско-украинского бойца Сергея Спивака. Так что в главном бою турнира UFC в Лондоне Волков был далеко не фаворитом. Это стало понятно с первых секунд их очного противостояния.



Аспинэлл сумел без особых затруднений пару раз пробить защиту Волкова и нанести тройку-пятерку точных ударов в голову. Было видно, что Александр не успевает за скоростью британца. От ответных же выпадов Том уходил так молниеносно, будто это был бой в легком, а не тяжелом весе.



Еще более удивительным стал тейкдаун Аспинэлла меньше, чем через минуту после начала поединка: Том просто взял Александра за пояс и повалил на канвас. Оказавшись в партере, Волков с большим трудом защищался от локтей Аспинэлла (и пропустил по итогу с десяток мощных ударов в голову), едва не попался на болевой, но все-таки смог подняться. Однако англичанин катастрофически вымотал российского бойца.

Волков пытался перевести дух, но Аспинэлл уже почуял вкус приближающейся победы. Ему нужно было лишь довершить начатое и добить потерянного соперника. Неожиданно чуть не оказался в нокауте сам Том. То ли один из оверхендов Александра достиг цели, то ли британский боец просто потерял равновесие, но Аспинэлл упал на канвас.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Волков настолько выдохся, что банально не успел этим воспользоваться. Когда он подлетел к сопернику и попытался добить, Том уже был готов к атаке, увернулся и моментально встал на ноги. Через 15 секунд на канвасе оказался уже сам Волков. Аспинэлл ушел от удара правой, прошел в корпус и вновь повалил российского бойца. Второй тейкдаун стал для Александра роковым. Англичанин сумел беспрепятственно вытянуть руку и взять ее на болевой, заставив Волкова тут же сдаться.

Поражение россиянина было ожидаемым, но его сопротивление Аспинэллу вышло уж слишком беспомощным. Британец доминировал во всех компонентах: скорости, мощности, точности и скоординированности своих действий. Александр элементарно не успевал за своим соперником и так и не смог предложить ничего, что остановило бы английского тяжеловеса. Том же своим шикарным выступлением в Лондоне однозначно сделал заявку на скорую битву за пояс.

После поединка Аспинэлл уже вызвал на бой третьего номера дивизиона – австралийца Тая Туивасу, который месяц назад нокаутировал экс-претендента на титул Деррика Льюиса. Так что вполне возможно, что летом мы увидим еще один супербой в тяжелом весе. Волкову остается пожелать найти в себе силы и возможности, чтобы начать наконец прогрессировать. Иначе российский спортсмен так и будет выполнять в своем дивизионе роль предпоследнего рубежа до титула.