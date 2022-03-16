РПЛ представила календарь матчей до конца сезона-2021/2022

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Руководство Российской Премьер-лиги (РПЛ) представило календарь матчей чемпионата России по футболу до конца сезона-2021/2022.
Игры 23-го тура РПЛ пройдут с 1 по 3 апреля, его откроет матч между казанским "Рубином" и подмосковными "Химками". Матчи финального, 30-го тура пройдут 21 мая. По традиции все игры будут сыграны в одно время, передает RT.
Также РПЛ определила даты перенесенных матчей 19-го тура: "Ростов" встретится с самарскими "Крыльями Советов" 6 апреля, "Краснодар" сыграет со столичным "Локомотивом" 4 мая.
Матчи 1/4 финала Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля, полуфинальные игры – 11 и 12 мая. Финальная игра состоится 29 мая.
Ранее общее собрание клубов РПЛ приняло решение о переносе матчей 22-го тура чемпионата России с мая на конец марта. Такое решение было связано с тем, что сборная России не будет проводить мартовские игры из-за отcтранения от международных соревнований.
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