РПЛ представила календарь матчей до конца сезона-2021/2022

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Руководство Российской Премьер-лиги (РПЛ) представило календарь матчей чемпионата России по футболу до конца сезона-2021/2022.

Игры 23-го тура РПЛ пройдут с 1 по 3 апреля, его откроет матч между казанским "Рубином" и подмосковными "Химками". Матчи финального, 30-го тура пройдут 21 мая. По традиции все игры будут сыграны в одно время, передает RT.

Также РПЛ определила даты перенесенных матчей 19-го тура: "Ростов" встретится с самарскими "Крыльями Советов" 6 апреля, "Краснодар" сыграет со столичным "Локомотивом" 4 мая.

Матчи 1/4 финала Кубка России пройдут с 19 по 21 апреля, полуфинальные игры – 11 и 12 мая. Финальная игра состоится 29 мая.

Ранее общее собрание клубов РПЛ приняло решение о переносе матчей 22-го тура чемпионата России с мая на конец марта. Такое решение было связано с тем, что сборная России не будет проводить мартовские игры из-за отcтранения от международных соревнований.