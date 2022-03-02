Матчи 22-го тура чемпионата России по футболу перенесли на 19–20 марта

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Игры 22-го тура чемпионата России по футболу перенесены с мая на 19 и 20 марта. Такое решение было принято по итогам общего собрания клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ), сообщил президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов.

"Решение о переносе матчей 22-го тура РПЛ принято. Учитывая, что у сборной России не будет мартовского сбора, игры состоятся, как изначально и планировалось, 19–20 марта", – приводит его слова ТАСС.

28 февраля FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров. Таким образом, мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Игры сборной должны были состояться в марте.

Клубы, выступающие в РПЛ, также лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.