"Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию после матча с "Краснодаром"

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"Спартак" обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза из-за судейства в матче 21-го тура РПЛ с "Краснодаром". Об этом сообщил руководитель пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

"Клуб <...> просит дать оценку действиям арбитра [Евгения] Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых – штрафной удар за фол [Максимилиано] Кофрие, офсайд [Шамара] Николсона в эпизоде с голом [Зелимхана] Бакаева, пенальти в ворота "Спартака" за фол [Кристофера] Мартинса", – приводит его слова издание "Чемпионат".

В воскресенье, 13 марта, "Спартак" проиграл "Краснодару" в матче 21-го тура Тинькофф – Российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе в Москве. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарской команды.

В составе "Спартака" гол забил Квинси Промес. Футболист отличился на 38-й минуте. За "Краснодар" дважды отличился Эдуард Сперцян (5-я и 86-я минуты). Таким образом, "Спартак" расположился на 9-й строчке с 26 очками. В свою очередь, "Краснодар" закрепился на 5-м месте с 35 баллами.