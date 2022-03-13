Футболисты "Спартака" уступили "Краснодару" в матче 21-го тура РПЛ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский футбольный клуб "Спартак" проиграл "Краснодару" в матче 21-го тура Тинькофф – Российской Премьер-лиги.

Игра прошла на стадионе в Москве. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу краснодарской команды.

В составе "Спартака" гол забил Квинси Промес. Футболист отличился на 38-й минуте.

За "Краснодар" дважды отличился Эдуард Сперцян (5-я и 86-я минуты).

Таким образом, "Спартак" расположился на 9-й строчке с 26 очками. В свою очередь, "Краснодар" закрепился на 5-м месте с 35 баллами.

Следующий матч "Спартак" проведет против "Нижнего Новгорода" на выезде. Игра запланирована на 19 марта. "Краснодар" на следующий день сыграет в гостях с "Уфой".

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российскую сборную от всех действующих турниров.

FIFA и UEFA опубликовали совместное заявление, в котором сказано, что мужская национальная сборная России не сможет принять участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, лишаются возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.