Исполнительница песни "Валера" изменила слова в честь Карпина и сборной РФ

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Исполнительница песни "Валера" Афродита изменила слова в честь сборной России по футболу и ее главного тренера Валерия Карпина. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Певица выразила благодарность, что футболисты так полюбили ее песню. Кроме того, она предложила сделать композицию гимном команды.

"Я немного поменяла слова песни и хочется, чтобы она стала кричалкой для сборной России: "Валера, Валера – ты сделал сборную первой. Валера, Валера – надежда наша и вера", – сказала Афродита.

Ранее Валерий Карпин и игроки команды в раздевалке спели песню "Валера". Таким образом футболисты отпраздновали победу над сборной Словении в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

