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Спорт

11:03

Карпин и игроки сборной России спели в раздевалке песню "Валера, Валера"

спорт

Видео: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и игроки команды спели песню "Валера, Валера". Таким образом команда отпраздновала победу над сборной Словении.

11 октября Россия обыграла команду Словении в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Мариборе.

В команде победителей голы на 28-й и 32-й минутах забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У словенцев на 40-й минуте отличился Йосип Иличич.

Карпин признался, что взял российских футболистов на слабо. "Перед матчем сказал игрокам: "Два года Словения не пропускает с угловых, давайте сделаем так, чтобы пропустили". Взял их на слабо. И они забили два", – прокомментировал победу тренер.

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