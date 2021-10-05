Карпин заявил, что не станет заставлять Дзюбу играть за сборную РФ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин заявил, что не собирается заставлять играть за национальную команду форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу. Об этом сообщает ТАСС.
"Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть, с учетом того, что если игрок не готов, то он не приезжает. Если он не может играть, то нет, за сборную России футболисты должны хотеть играть", – сказал Карпин.
Он отметил, что не обсуждал вопрос участия Дзюбы в октябрьских играх с Российским футбольным союзом и главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком.
"Закрыл ли дверь в сборную? Посмотрим", – добавил наставник сборной.
Ранее Карпин включил Дзюбу в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ, поскольку тот показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом". Однако футболист отказался от приглашения.
Первая встреча российской сборной состоится с командой из Словакии 8 октября, вторая – 11 октября со Словенией.
Дзюба временно отказался от выступлений за сборную России
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