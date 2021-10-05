Карпин заявил, что не станет заставлять Дзюбу играть за сборную РФ

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Главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин заявил, что не собирается заставлять играть за национальную команду форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу. Об этом сообщает ТАСС.

"Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть, с учетом того, что если игрок не готов, то он не приезжает. Если он не может играть, то нет, за сборную России футболисты должны хотеть играть", – сказал Карпин.

Он отметил, что не обсуждал вопрос участия Дзюбы в октябрьских играх с Российским футбольным союзом и главным тренером "Зенита" Сергеем Семаком.

"Закрыл ли дверь в сборную? Посмотрим", – добавил наставник сборной.

Ранее Карпин включил Дзюбу в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ, поскольку тот показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом". Однако футболист отказался от приглашения.

Первая встреча российской сборной состоится с командой из Словакии 8 октября, вторая – 11 октября со Словенией.