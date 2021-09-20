Карпин объяснил включение Дзюбы в расширенный состав сборной России по футболу

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба попал в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ по футболу 2022 года, поскольку показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом". Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Он напомнил, что "Зенит" в игре седьмого тура победил со счетом 3:1. Тогда Дзюба отметился двумя голевыми передачами.

В матчи против сборных Хорватии, Кипра и Мальты Дзюбу не вызвали. В семи матчах текущего чемпионата он не забил ни одного гола, но сделал три результативные передачи.

"Старт сезона был, какие-то игры не играл, когда играл, играл лучшим образом в последнее время. Но в матче с "Ахматом" выглядел получше. Но это расширенный список, до сбора по 3–4 матча будет", – цитирует тренера ТАСС.

Сборная России по футболу поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге национальных команд FIFA. В сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года российские футболисты сыграли вничью со сборной Хорватии (0:0) и одержали верх над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).

Три встречи отборочного раунда сборная России провела под руководством Валерия Карпина, которого назначили главным тренером команды 23 июля.

Следующий матч россияне сыграют 8 октября – футболистам предстоит встретиться со сборной Словакии. Первая встреча в Трнаве закончилась поражением российской команды со счетом 1:2.