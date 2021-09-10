Лавров надеется на успехи сборной России по футболу

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал игру обновленной сборной России при Валерии Карпине, признавшись, что переживает за результаты команды и надеется на успехи.

"Я, конечно, слежу, не сплю, пока не закончится матч, переживаю. Не все получается, безусловно. Такие заголовки были: Результат есть, игры нет. Наверное, это резковато. Тем более, Валерий Карпин получил команду с колес. У него не было даже недели, чтобы каким-то образом на практике обкатать свои замыслы", – заявил министр на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".

Лавров добавил, что очень надеется на успехи Карпина.

"Я очень на это надеюсь. Я его очень поддерживаю и, судя по тому, как игроки реагируют на происходящее", – признал глава МИД.

Валерия Карпина назначили главным тренером сборной России по футболу 23 июля. Под его руководством команда провела уже три встречи отбора на чемпионат мира 2022 года.

В первом матче сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией. В двух следующих встречах российские футболисты одержали победу над командами Кипра и Мальты.