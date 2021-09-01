Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Хорватии в матче отбора ЧМ-2022

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Сборная России по футболу сыграла вничью с Хорватией в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Игра прошла в Москве на стадионе "Лужники". На нем присутствовали более 18 тысяч зрителей.

Этот матч стал первым для российской сборной под руководством главного тренера Валерия Карпина, который возглавил команду в конце июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

После четырех туров отборочного раунда ЧМ российские футболисты находятся на второй строчке группы Н, у них в запасе шесть очков. Следующий матч Россия проведет против Кипра. Игра состоится 4 сентября.

Ранее в рамках отборочного матча чемпионата мира 2022 года вничью сыграли сборные Украины и Казахстана. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:2.

Счет был открыт на 2-й минуте матча. Мяч в ворота соперников отправил украинец Роман Яремчук. Казахи смогли отыграться благодаря голу Руслана Валиуллина. Основное время закончилось со счетом 1:1.