Матч отбора на ЧМ-2022 между Украиной и Казахстаном закончился ничьей

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Сборные Украины и Казахстана сыграли вничью в рамках отборочного матча чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:2.

Счет был открыт на 2-й минуте матча. Мяч в ворота соперников отправил украинец Роман Яремчук. Казахи смогли отыграться благодаря голу Руслана Валиуллина. Основное время закончилось со счетом 1:1.

В компенсированное время спортсмены каждой из команд отличились по одному голу. В числе сборной Украины мяч оказался на счету Данила Сикана, за Казахстан гол снова забил Валиуллин.

В настоящее время украинцы занимают вторую строчку в группе D. Сборная Казахстана находится на четвертой позиции. Лидерами рейтинга являются французы.

Ранее стало известно, что во время отборочных матчей на ЧМ-2022 в сборной России будет несколько капитанов. Об этом рассказал защитник российской сборной и московского "Спартака" Георгий Джикия.

1 сентября сборная России сыграет против национальной команды Хорватии. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.