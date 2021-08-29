Карпин дал совет футболистам сборной России

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал совет футболистам национальной команды. Об этом пишет издание Sport24.

В интервью Карпин попросил российских игроков поменять отношение к смелости и храбрости.

"Уважать соперника надо, но бояться – ни в коем случае", – пояснил наставник.

Он также порекомендовал футболистам сборной играть "без дрожащих колен".

Команда России в ходе отборочного турнира чемпионата мира 1 сентября в Москве встретится с командой Хорватии, а 4 сентября – в Никосии с киприотами. Затем 7 сентября в российской столице сборная РФ сыграет с мальтийцами.

Карпин заявил, что было бы лучше провести первый матч против команды Мальты.

"Легче было бы однозначно при всем уважении к Мальте. Но есть что есть, это данность", – заключил специалист.

Ранее Карпин заявлял, что сборная России еще не определилась с капитаном. Он пообещал, что решение будет принято в ближайшее время.

До этого Карпин прокомментировал изменения в составе команды, которая будет готовиться к отборочным матчам чемпионата мира в 2022 году с Хорватией, Кипром и Мальтой. В состав не вошли игроки: Дмитрий Чистяков (ФК "Зенит"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор") и Денис Макаров ("Динамо").