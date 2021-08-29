Карпин дал совет футболистам сборной России

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал совет футболистам национальной команды. Об этом пишет издание Sport24.
В интервью Карпин попросил российских игроков поменять отношение к смелости и храбрости.
"Уважать соперника надо, но бояться – ни в коем случае", – пояснил наставник.
Он также порекомендовал футболистам сборной играть "без дрожащих колен".
Команда России в ходе отборочного турнира чемпионата мира 1 сентября в Москве встретится с командой Хорватии, а 4 сентября – в Никосии с киприотами. Затем 7 сентября в российской столице сборная РФ сыграет с мальтийцами.
Карпин заявил, что было бы лучше провести первый матч против команды Мальты.
"Легче было бы однозначно при всем уважении к Мальте. Но есть что есть, это данность", – заключил специалист.
Ранее Карпин заявлял, что сборная России еще не определилась с капитаном. Он пообещал, что решение будет принято в ближайшее время.
До этого Карпин прокомментировал изменения в составе команды, которая будет готовиться к отборочным матчам чемпионата мира в 2022 году с Хорватией, Кипром и Мальтой. В состав не вошли игроки: Дмитрий Чистяков (ФК "Зенит"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор") и Денис Макаров ("Динамо").
На первой открытой тренировке с Валерием Карпиным не было 5 футболистов
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