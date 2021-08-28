Карпин заявил, что сборная России еще не определилась с капитаном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сборная России еще не определила с капитана команды на сентябрьские матчи, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного тренера Валерия Карпина.

"С капитаном еще не определились. Решим с командой. Может, сегодня, может, завтра или послезавтра. Не знаю еще, будет ли голосование или нет", – заявил Карпин.

Сборная России в ходе отборочного турнира чемпионата мира 1 сентября встретится на поле с командой Хорватии в Москве, а 4 сентября – в Никосии с киприотами, 7 сентября – снова в Москве с мальтийцами.

Капитаном сборной России был Артем Дзюба, однако его не вызвали на предстоящие матчи.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал изменения в составе команды, которая будет готовиться к отборочным матчам чемпионата мира в 2022 году с Хорватией, Кипром и Мальтой. В состав не вошли игроки: Дмитрий Чистяков (ФК "Зенит"), Сергей Терехов ("Сочи"), Федор Кудряшов ("Антальяспор") и Денис Макаров ("Динамо").

