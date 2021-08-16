Дзюбу не вызвали в сборную России на сентябрьские матчи

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба не получил вызов в сборную России на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022 под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Об этом сообщили в пресс-службе сборной.

Всего на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2020 вызван 31 игрок. Так, заявлены вратари Маринато Гилерме (ФК "Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов").

На позицию защитника вызваны Игорь Дивеев и Марио Фернандес (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев ("Зенит"), Георгия Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи") и Федор Кудряшов ("Антальяспор").

В заявке также числятся игроки Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев ("Зенит"), Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Даниил Фомин и Арсен Захарян, Денис Макаров ("Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар") и Денис Черышев ("Валенсия"). Они заявлены на позицию полузащитника.

На позиции нападающего в списке находятся Федор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА) и Константин Тюкавин ("Динамо").

Российская сборная сыграет с хорватами 1 сентября в рамках отбора на ЧМ-2022 в Москве. 4 сентября подопечные Карпина встретятся с командой Кипра в Никосии, а 7 сентября – с представителями Мальты в Москве.

Артем Дзюба отыграл целиком всего один матч из четырех матчей текущего сезона РПЛ. В 4-м туре он впервые в этом чемпионате не попал в стартовый состав.

Ранее наставник сборной России по футболу Валерий Карпин провел встречу с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой. По данным издания, встреча состоялась в Санкт-Петербурге и продлилась около двух часов. О результатах разговора главного тренера и нападающего не сообщается.