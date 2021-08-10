Карпин провел встречу с Дзюбой – СМИ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Наставник сборной России по футболу Валерий Карпин провел встречу с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Eurostavka.

По данным издания, встреча состоялась в Санкт-Петербурге и продлилась около двух часов. О результатах разговора главного тренера и нападающего не сообщается.

Отмечается, что также Карпин провел встречи с футболистами "Зенита" Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.

Карпин был назначен новым наставником сборной России по футболу 23 июля. Изначально планировалось, что специалист будет совмещать работу в национальной команде и клубе "Ростов".

Карпин поблагодарил РФС за доверие и выразил готовность реализовывать поставленные для сборной задачи, ближайшей из которых является отбор на чемпионат мира 2022 года в Катаре.