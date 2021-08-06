Марио Фернандес будет выступать за сборную России – Карпин

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Защитник московского ЦСКА бразилец Марио Фернандес готов играть в составе российской сборной по футболу. Об этом заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

"Несколько дней назад мы с Марио Фернандесом говорили по телефону. В этом разговоре им не было сказано ни одного слова про нежелание играть за сборную. Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную", – приводит его слова пресс-служба сборной России.

В 2016 году бразильский футболист получил гражданство России. А в 2017 году впервые дебютировал в составе российской сборной. С тех пор он сыграл за нее в 32 матчах и забил пять голов.

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