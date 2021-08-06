Российский арбитр Карасев рассудит матч за Суперкубок UEFA

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российский футбольный судья Сергей Карасев станет главным арбитром матча за Суперкубок UEFA между лондонским "Челси" и "Вильярреалом" из Испании. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Игра состоится 11 августа в Белфасте. В судейскую бригаду Карасева также войдут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

Ранее Карасев принял участие в работе судейского корпуса на чемпионате Европы по футболу – 2020.

На турнире российский арбитр рассудил три матча, в том числе игру 1/8 финала между Нидерландами и Чехией.