Месси продолжит карьеру в "Пари Сен-Жермен" – СМИ

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Шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинский футболист Лионель Месси продолжит карьеру во французском ФК "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Об этом сообщает испанская газета Marca.

По данным издания, ПСЖ оказался единственным клубом, который является достаточно конкурентоспособным для приобретения Месси.

При этом испанский футбольный клуб "Барселона" и английский "Манчестер Сити" отказались от борьбы за спортсмена.

Официально о контракте с французским ФК должно быть объявлено в ближайшие недели. Как отметили в газете, Месси мотивирует возможность помочь команде впервые одержать победу в Лиге чемпионов.

Кроме того, одним из участников ПСЖ является бразилец Неймар, который состоит с Месси в прекрасных отношениях.

Ранее Месси покинул испанский футбольный клуб "Барселона". Легенда клуба и всего мирового футбола не договорился об условиях нового контракта.

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" провел в "Барсе" почти 20 лет, сыграл 778 матчей и забил 672 мяча. С сине-гранатовыми Месси десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

