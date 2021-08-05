Месси покинул ФК "Барселона"

Фото: AP Photo/Alberto Saiz

Лионель Месси покинул испанский футбольный клуб "Барселона". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Уточняется, что руководство "Барселоны" не смогло заключить новый контракт с 34-летним аргентинцем "из-за финансовых правил чемпионата Испании". Предыдущий истек 30 июля.

"В результате сложившейся ситуации Месси не останется в "Барселоне". Обе стороны глубоко сожалеют, что желания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. "Барселона" искренне выражает благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в личной и профессиональной жизни", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Месси и президент "Барселоны" Жоан Лапорт договорились об условиях нового контракта. Он, предположительно, должен был быть заключен на два года, а зарплата спортсмена составила бы 60 миллионов евро в год (35 миллионов евро после вычета налогов).

При этом футболист собирался покинуть клуб еще летом прошлого года, однако отказался от этой идеи: он должен был заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, что, по его словам, было невозможно.

Месси играл за испанский клуб всю свою профессиональную карьеру. В составе команды он дебютировал в 2004 году. Вместе с клубом он 10 раз становился чемпионом Испании, 7 раз – победителем Кубка Испании, 8 раз – Суперкубка Испании.

Помимо этого, футболист четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды – в Суперкубке UEFA. Ему как лучшему игроку года шесть раз вручали "Золотой мяч".

За всю карьеру в испанском клубе Месси отыграл 778 матчей, в которых забил 672 гола и отдал 305 результативных передач.

