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В мире

04 сентября, 19:21

Месси объявил, что останется в "Барселоне"

спорт за рубежом

Фото: AP Photo/Daniel Ochoa de Olza

Шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси заявил, что останется в "Барселоне" на предстоящий сезон. Об этом сообщает ТАСС.

"Президент сказал мне, что единственный способ уйти – это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно", – подчеркнул игрок.

По словам Месси, он был готов покинуть команду в соответствии с пунктом в своем контракте. Тем не менее в договоре было указано, что сделать это необходимо до 10 июня, что в обычной ситуации было бы концом сезона. Однако затем чемпионат Испании стали доигрывать.

Месси сообщил новому главному тренеру "Барселоны" Рональду Куману о желании уйти из клуба 21 августа. Футболист отправил в клуб бюрофакс, подтверждающий данное намерение.

В числе потенциальных желающих подписать договор с игроком назывались "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ювентус" и ряд других клубов.

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