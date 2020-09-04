Месси объявил, что останется в "Барселоне"

04 сентября, 19:21
Фото: AP Photo/Daniel Ochoa de Olza
Шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси заявил, что останется в "Барселоне" на предстоящий сезон. Об этом сообщает ТАСС.
"Президент сказал мне, что единственный способ уйти – это заплатить отступные в размере 700 миллионов евро, а это невозможно", – подчеркнул игрок.
По словам Месси, он был готов покинуть команду в соответствии с пунктом в своем контракте. Тем не менее в договоре было указано, что сделать это необходимо до 10 июня, что в обычной ситуации было бы концом сезона. Однако затем чемпионат Испании стали доигрывать.
Месси сообщил новому главному тренеру "Барселоны" Рональду Куману о желании уйти из клуба 21 августа. Футболист отправил в клуб бюрофакс, подтверждающий данное намерение.
В числе потенциальных желающих подписать договор с игроком назывались "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Ювентус" и ряд других клубов.
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