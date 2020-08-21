Месси сообщил новому главному тренеру "Барселоны" о желании уйти из клуба – СМИ

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Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси сообщил новому главному тренеру команды Рональду Куману о своем желании уйти из клуба. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на радиостанцию RAC1.

По данным СМИ, Месси выразил непонимание по поводу своего будущего в команде. Он также сообщил Куману о том, что планирует сменить обстановку.

Отмечается, что одной из причин решения Месси стало крупное поражение "Барселоны" от "Баварии" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра закончилась со счетом 2:8 в пользу немецкой команды. Отмечалось, что "Барселона" пропустила 8 голов в одной встрече впервые с 1946 года.

После разгромного поражения "Барселона" официально заявила об увольнении главного тренера. Так, Кике Сетьена покинул пост наставника каталонской команды.

Позднее было названо имя нового главного тренера "Барселоны". Команду возглавил нидерландский специалист Рональд Куман.