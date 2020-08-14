"Лейпциг" победил "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Фото: POOL/ТАСС/Peter Schatz
Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" победил испанскую команду "Атлетико" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Игра прошла в Лиссабоне и закончилась со счетом 2:1. В составе "Лейпцига" голами отметились Дани Ольмо и Тайлер Адамс на 51-й и 88-й минутах соответственно. Единственный мяч за "Атлетико" забил Жоау Феликс на 71-й минуте.
Таким образом, "Лейпциг" смог выйти в полуфинал турнира.
Следующий матч за право выхода в финал немецкий клуб проведет против французского "Пари Сен-Жермен". Игра состоятся 18 августа.
Из-за пандемии COVID-19 формат оставшейся части турнира был изменен. Так, со стадии 1/4 финала Лиги чемпионов все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят из одного матча.
Ранее стало известно, что футболисты "Атлетико" Корреа и Врсалько заразились коронавирусом. Отмечалось, что у обоих спортсменов болезнь протекает бессимптомно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: