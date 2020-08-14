"Лейпциг" победил "Атлетико" и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

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Немецкий футбольный клуб "Лейпциг" победил испанскую команду "Атлетико" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра прошла в Лиссабоне и закончилась со счетом 2:1. В составе "Лейпцига" голами отметились Дани Ольмо и Тайлер Адамс на 51-й и 88-й минутах соответственно. Единственный мяч за "Атлетико" забил Жоау Феликс на 71-й минуте.

Таким образом, "Лейпциг" смог выйти в полуфинал турнира.

Следующий матч за право выхода в финал немецкий клуб проведет против французского "Пари Сен-Жермен". Игра состоятся 18 августа.

Из-за пандемии COVID-19 формат оставшейся части турнира был изменен. Так, со стадии 1/4 финала Лиги чемпионов все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят из одного матча.

Ранее стало известно, что футболисты "Атлетико" Корреа и Врсалько заразились коронавирусом. Отмечалось, что у обоих спортсменов болезнь протекает бессимптомно.