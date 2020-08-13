Слуцкого дисквалифицировали за оскорбление арбитра

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий пропустит матч своей команды за конфликт с арбитром в матче против "Локомотива". Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
"КДК (контрольно-дисциплинарный комитет) РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча постановил дисквалифицировать главного тренера ФК "Рубин" (город Казань) Леонида Слуцкого на два матча чемпионата России (один из которых условно, с испытательным сроком до завершения чемпионата)", – сообщили в организации.
Подчеркивается, что этим наказание для тренера не ограничиться. За критику арбитра ему также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.
Слуцкий был удален в перерыве матча "Рубин" – "Локомотив", который состоялся 11 августа. Работу судьи тренер назвал ужасной и раскритиковал за неиспользование видеосистемы VAR.
Еще один скандал в российском футболе разгорелся после матча "Спартак" – "Сочи", который состоялся 9 августа. Встреча завершилась со счетом 2:2, причем гости ушли от поражения благодаря сомнительному пенальти.
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