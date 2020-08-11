Слуцкий назвал ужасной работу судьи матча "Рубин" – "Локомотив"

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Главный тренер казанского Рубина Леонид Слуцкий прокомментировал работу судьи матча "Рубин" – "Локомотив" Сергея Иванова. Об этом пишет РИА Новости.

Матч "Рубин" – "Локомотив" прошел во вторник в рамках первого тура Тинькофф – Российской Премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась победой московской команды со счетом 2:0.

По ходу матча арбитр показал красную карточку защитнику "Рубина" Бегичу. Кроме того, в перерыве за споры с судьей по поводу неназначенного пенальти был удален тренер казанской команды Леонид Слуцкий.

На пресс-конференции после игры Слуцкий назвал работу арбитра матча ужасной.

"Я работаю тренером более 30 лет. На мой взгляд, этот эпизод – пенальти – даже не обсуждается. Красная карточка Мацею Рыбусу (игроку "Локомотива". – Прим. Ред.), потому что он делал движение и играл не в мяч", – объяснил Слуцкий.

Наставник отметил, что не понимает, почему судьи не использовали систему систему видеопомощи арбитру VAR.

"Им дали VAR в помощь, а они (судьи. – Прим. Ред.) трактуют по-своему", – сказал Слуцкий.

Тренер подчеркнул, что в Голландии, где он работал ранее, обязательно бы посмотрели данный эпизод с помощью VAR и приняли бы правильное решение.

"VAR работает во всех случаях. Нам рассказывают сказки. <...> Что это за судья Иванов, который считает, что не было пенальти? <...> Ужас какой-то!" – заключил тренер.

Ранее судейский скандал в российском футболе разгорелся после матча "Спартак" – "Сочи", который состоялся 9 августа. Встреча завершилась со счетом 2:2, причем гости ушли от поражения благодаря сомнительному пенальти.

Впоследствии глава судейского корпуса Российской Премьер-лиги Виктор Кашшаи позднее подтвердил, что 11-метровый удар был назначен неверно.

Как заявил арбитр матча Василий Казарцев, у него были все основания, чтобы дать пенальти. Судья указал на то, что игрок "Спартака" ударил оппонента из "Сочи" по ногам.

