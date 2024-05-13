Город выделил 91 участок для развития инфраструктуры за первый квартал года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января по март 2024 года столица выделила 91 земельный участок застройщикам для возведения жилья, социальных объектов и транспортной инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в обязанности застройщиков также войдут реконструкция и возведение новых дорог, транспортных развязок, эстакад и мостов.

Ефимов уточнил, что участки общей площадью около 86,08 гектара предоставили за счет бюджета школ, детских садов, учреждений здравоохранения и административных зданий. Из них 53,75 гектара выделили на транспорт, 14,42 – на школы и детские сады, а 6,7 – на спорт.

Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на участке в 1,7 гектара в районе Южное Бутово на улице Маршала Савицкого, дом 26, корпуса 4 и 3, появится школа на 800 учеников.

"В районе Раменки появится детский сад на 150 мест. Он будет расположен на пересечении улицы Минской с Киевским направлением Московской железной дороги в пойме реки Раменки. Для этого город предоставил участок в 0,6 гектара", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, в Савеловском районе на территории площадью 0,18 гектара построят здание Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Площадь будущего объекта культуры и искусства составит более пяти тысяч квадратных метров.

Еще около пяти гектаров выделили для возведения многопрофильного комплекса и вертолетной площадки для медицинских учреждений. Так, в 2028 году в районе Филевский Парк появится многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова, сказано в материале.

Ранее Ефимов рассказал, что в 2023 году по программе АИП столица выделила застройщикам 31 земельный участок для строительства социальных объектов. По договорам безвозмездного пользования Москва предоставила 46,1 гектара земли для строительства школ, детских садов и других соцучреждений за счет бюджетных средств.

