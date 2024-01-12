Жилой квартал построят на месте бывшей промзоны Котляково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой квартал с сопутствующей инфраструктурой в шаговой доступности построят на месте бывшей промзоны Котляково. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что здесь возведут дома по программе реновации общей площадью более 165 тысяч квадратных метров, социальные и общественно-деловые объекты общей площадью около 31 тысячи "квадратов", в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Также появится школа для 425 учащихся и детский сад для 185 воспитанников.

Решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны приняло столичное правительство, сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Работами займется компания "Управление гражданского строительства", которую создала Москва.

Он добавил, что общая площадь участка составляет 8,07 гектара. Компания в течение семи лет преобразует территорию, построит более 196 тысяч квадратных метров различной недвижимости, будет создано почти 700 рабочих мест.

Вложения в реализацию проекта оцениваются более чем в 65 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит 290 миллионов рублей, уточнил Ефимов. Недалеко от участка расположены железнодорожная станция Чертаново и Варшавское шоссе.

Ранее Сергей Собянин утвердил комплексное развитие части бывшей промзоны Котляково. Мэр напомнил, что на данный момент 61 проект комплексного развития территорий одобрен и уже реализуется. По его информации, не менее 165 тысяч человек получат работу в новых кварталах.

До этого право на комплексное развитие двух участков бывшей промышленной зоны Грайвороново на юго-востоке Москвы выставили на торги. Заявки будут приниматься до 12 марта 2024 года, сами торги пройдут 21 марта.

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ