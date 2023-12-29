Два участка бывшей промзоны Грайвороново выставлены на торги для комплексного развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Право на комплексное развитие двух участков бывшей промышленной зоны Грайвороново на юго-востоке Москвы выставили на торги. Заявки будут приниматься до 12 марта 2024 года, сами торги пройдут 21 марта. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь неэффективно используемых участков – 22,56 гектара. Там планируется возвести свыше 446 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проект могут превысить 89 миллиардов рублей, для жителей Рязанского района появится почти три тысячи новых рабочих мест, указал Ефимов.

Заммэра добавил, что участки для редевелопмента находятся рядом со станцией метро "Стахановская". Сейчас там расположены старые склады, автосервисы и стоянки. Начальная цена аукциона на право заключения договора о комплексном развитии территорий (КРТ) – 255,68 миллиона рублей, подчеркнул Ефимов.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, компания, которая победит на торгах, сможет построить на участках почти 242 тысячи "квадратов" жилья, из них более 24 тысяч "квадратов" по программе реновации. Также планируется возвести свыше 205 тысяч "квадратов" промышленных и общественно-деловых объектов, в том числе детсад на 300 мест, школу на 575 учеников, офисы, предприятия торговли и услуг и логистический центр, заключил он.

Ранее стало известно, что право на КРТ у Полесского проезда в Покровском-Стрешневе выставили на аукцион. Заявки будут принимать до 7 марта 2024 года, сам аукцион состоится 19 марта.

Ефимов рассказал, что инвестиции в проект составят почти семь миллиардов рублей. После реализации для жителей будет создано свыше 850 рабочих мест, отметил он.

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