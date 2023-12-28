Территорию для комплексного развития в Покровском-Стрешневе выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Право на комплексное развитие территории у Полесского проезда в Покровском-Стрешневе выставили на торги. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, заявки на торги принимают до 7 марта, а сам аукцион на право застройки неэффективно используемой территории общей площадью 1,14 гектара пройдет 19 марта 2024 года.

"Инвестиции в развитие площадки оцениваются почти в 7 миллиардов рублей. В результате реализации проекта будет создано более 850 рабочих мест", – рассказал заммэра.

Он добавил, что неподалеку от участка находится станция метро "Щукинская". В настоящее время там расположены неиспользуемая газозаправочная станция и склады, однако после торгов инвестор может построить около 35 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая филиалы банков, магазины, кафе, культурные и медицинские учреждения.

Начальная цена на право по реорганизации составляет 11,37 миллиона рублей. По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, здесь также могут разместить помещения для столичного метрополитена.

"По итогам редевелопмента здесь появится современное городское пространство", – отметил он.

О том, что на северо-западе столицы планируют застроить территорию в Полесском проезде, Ефимов сообщал еще в марте 2023 года. Тогда указывалось, что в проект могли инвестировать около 3,7 миллиарда рублей, а бюджетный эффект составлял бы 300 миллионов рублей ежегодно.

В сентябре планировалось, что право на развитие земельного участка могут разыграть на торгах в четвертом квартале 2023 года.

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