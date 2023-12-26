С инвесторами заключили 12 договоров на право комплексного развития участков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва заключила с инвесторами 12 договоров о комплексном развитии территорий (КРТ). Их общая площадь – 280 гектаров, они расположены в шести административных округах столицы. Об этом заявили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Победители уже начали реализовывать проекты комплексного развития участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В результате работ в городе появится минимум 75 тысяч рабочих мест.

По информации Ефимова, объем инвестиций оценивается почти в 690 миллиардов рублей. В настоящее время на территориях расположены автостоянки, старые склады. На их месте создадут современные городские кварталы с экологичными производствами, жилые дома, спортивные комплексы, поликлиники, школы и детские сады, офисные здания, магазины и другие объекты.

Суммарно на этих площадках планируется возвести более 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости, свыше 3,3 миллиона "квадратов" займет жилье, из них около 535 тысяч квадратных метров – для программы реновации, заметил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Помимо этого, инвесторы построят свыше 1,9 миллиона квадратных метров общественно-деловых объектов, более 1,4 миллиона "квадратов" современных производств.

В сообщении уточнили, что участки находятся в ЗАО, САО, СВАО, ЮВАО, ЮЗАО, ТиНАО. Речь идет о районах Восточное Дегунино, Выхино-Жулебино, Западное Дегунино, Нижегородском, Беговом, Отрадное, Головинском, Дмитровском, Очаково-Матвеевском, Ясенево и поселении Сосенском.

В пресс-службе добавили, что столица проводит подобные аукционы с 2020 года. Для редевелопмента предлагаются разные по площади участки, расположенные в уникальных локациях Москвы.

Ранее Сергей Собянин утвердил планировку территорий по КРТ в районах Черемушки и Останкинском. По словам мэра, в квартале 25А в Черемушках будет построен детский сад и наземный паркинг. В Останкинском районе в реорганизуемой производственной зоне № 14 "Калибр" запланированы детский сад, спортивные и общественно-деловые объекты.

До этого Ефимов рассказал, что незастроенные участки в Москве начнут развивать в рамках программы КРТ. В настоящее время в городе реализуют 188 подобных проектов.

Более 50 проектов КРТ реализуются в Москве