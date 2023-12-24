Собянин утвердил планировку территорий по КРТ в районах Черемушки и Останкинский

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице утверждена планировка двух территорий в районах Черемушки и Останкинский. Там будут построены жилые дома по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в квартале 25А в Черемушках будет построен детский сад и наземный паркинг. В Останкинском районе в реорганизуемой производственной зоне №14 "Калибр" запланированы детский сад, спортивные и общественно-деловые объекты.

Как отметил Собянин, все объекты будут построены по программе комплексного развития территорий, в рамках которой реорганизуются бывшие промышленные и другие неэффективно используемые территории города. Целью программы является превратить "зоны отчуждения" в "зоны притяжения" москвичей.

Ранее Собянин рассказал, как для москвичей создают рабочие места рядом с домом. Инвесторы построят в Москве торговый центр, логистический парк и два офисных комплекса в Молжаниновском, Обручевском и Нагатинском районах.

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