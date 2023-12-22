Новая школа с открытой площадкой на крыше появится в Покровском-Стрешневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Новый корпус Курчатовской школы с открытой крышей возводится на северо-западе Москвы в Покровском-Стрешневе. Об этом со ссылкой на столичный комитет по архитектуре и градостроительству пишет портал мэра и правительства Москвы.

По словам зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова, на крыше возведут трехметровое прозрачное ограждение для безопасности учащихся. Это позволит проводить уроки на свежем воздухе и под открытым небом. Здесь же будет видовая площадка с зоной для отдыха.



"Поскольку здание будет построено вдоль набережной Москвы-реки, сверху можно любоваться видами на Спасский затон и зеленый полуостров", – отметил Кузнецов.

Образовательное учреждение рассчитано на 815 обучающихся – 300 школьников из начальных классов и 515 – из средней и старшей школы. Пятиэтажное сооружение площадью 16 400 квадратных метров появится в составе жилого комплекса, уточнил зампред.

Внутри будут помещения для многопрофильных классов, включая инженерно-лабораторный, медицинский, медиа, курчатовский, эколого-биологический, IT-полигон, а также библиотеку, концертный и выставочный залы, сказал он.

По словам Кузнецова, в главном вестибюле появится амфитеатр на 300 человек, чьи ступени дойдут до высоты третьего этажа, а на первом этаже поместят столовую на 408 человек.

Вокруг школы появятся поля с трибунами, беговые дорожки и игровые площадки. Завершить строительство планируют в начале 2026 года. Затем инвестор передаст школу на баланс города, заключил Кузнецов.

Этим летом в районе Покровское-Стрешнево открыли новую школу. Образовательное учреждение на 1 100 учеников, расположенное на Волоколамском шоссе, открыл Сергей Собянин. По его словам, здание возвели в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

До конца года в ТиНАО достроят еще пять школ