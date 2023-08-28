Собянин объявил о завершении строительства школы на Волоколамском шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новую школу на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. Он поздравил ребят с наступающим Днем знаний.

"Три детских сада еще будет здесь в этом году. Школа просторная, большая, с запасом. В следующем году в соседнем районе еще сдастся, так что проблем с детскими садами, школами не будет. В целом район – один из самых современных районов", – заявил мэр.

Градоначальник пообщался с членами школьной футбольной команды. Собянин отметил, что новое здание располагается недалеко от стадиона "Спартак", детского клуба и тренировочного поля. Он выразил надежду, что члены клуба будут помогать ребятам.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что новая школа рассчитана на 1,1 тысячи мест. Она стала первым общеобразовательным учебным заведением, который был возведен в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома. Строительство финансировалось за счет внебюджетных средств.

Первые ученики школы – это дети из семей жителей близлежащих новостроек, уточнили в пресс-службе. Здание построено по индивидуальному проекту, оно состоит из двух блоков: для младших классов, а также средней и старшей школы. Объект пополнит состав школы № 727, он будет предназначен для обучения ребят 1–11-х классов. Первые воспитанники начнут обучение здесь уже 1 сентября.

Отмечается, что школа предусматривает реализацию городского проекта "Математическая вертикаль". В будущем образовательное учреждение планирует провести и другие проекты: "IT-класс", "Предпринимательский класс" и "Медицинский класс".

На территории школы находится многофункциональное спортивное ядро с беговой дорожкой, футбольным полем, площадкой для игровых видов спорта. Кроме того, для детей создали детские игровые участки и стадион, который станет площадкой для сдачи нормативов ГТО.

Ранее Собянин рассказал, что на юго-западе Москвы сейчас строятся сразу несколько школ и детских садов. Например, в Южном Бутове на Бунинской Аллее специалисты закончили физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. А на улице Поляны больше чем на 70% готов детский сад на 235 мест, уточнил мэр.

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