Школу на 2 100 мест откроют в Рассказовке в 2024 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новую школу на 2 100 мест откроют в Рассказовке. О проекте образовательного учреждения рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

По его словам, строительство объекта осуществляется за счет средств инвестора.

"Четырехэтажное здание школы в форме буквы "Е" состоит из трех прямоугольных корпусов, объединенных центральной частью. Всего предусмотрено 84 универсальных и специализированных класса, а также помещения для групп продленного дня. Общая вместимость каждого из классов – 25 человек", – отметил он.

Бочкарев добавил, что объект будет полностью готов во втором квартале следующего года.

Школа строится на земельном участке 8А по улице Бориса Пастернака в ТиНАО, уточнила глава столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве Анастасия Пятова. По ее словам, это будет учреждение площадью свыше 33 тысяч "квадратов".

Столовая на 1 100 мест, медицинский блок и актовый зал будут располагаться на первом этаже. Также на базе школы будет оборудована студия для рисования и занятий музыкой. Кроме того, здесь будут специальные кабинеты для изучения естественных и цифровых наук, IT-полигон, кабинет для игры в шахматы, мастерские для живописи, обработки дерева, металла и ткани, класс кулинарии, информационный центр с медиатекой и библиотечный комплекс.

Для физического развития школьников обустроят два спортзала-трансформера, два малых спортзала, гимнастический зал и зону для альтернативных занятий. Спортивные площадки будут предусмотрены и на свежем воздухе.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. На участке площадью 7 тысяч "квадратов" высадят свыше 600 деревьев и кустарников.

Пятова напомнила, что Сергей Собянин не раз говорил о том, что власти Москвы должны прилагать все усилия для развития социальной инфраструктуры.

"Недавно он упоминал, что с начала этого года инвесторы построили для Москвы 50 социальных объектов", – добавила она.

В свою очередь, глава факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко сообщил, что в рамках последнего исследования 82% жителей столицы отметили значимость расположения школ и детских садов в шаговой доступности.

Ранее Собянин рассказал, что с начала 2023 года силами инвесторов в Москве возвели 50 соцобъектов. План был перевыполнен на шесть зданий.

Градоначальник отметил такие крупные объекты столицы, как школу на 1 225 учеников в Лефортове, школу на 1 100 детей в Покровском-Стрешневе, школу на 900 мест в Москворечье-Сабурове, ледовый дворец"Кристалл" в Хамовниках, академию спорта "Динамо" в районе Аэропорт и ледовый каток "Сталкер" в Куркине.

Кроме того, несколько социальных объектов строят и планируют в Западном административном округе (ЗАО) Москвы. Так, например, в Кунцеве на 65% готова школа на 825 мест.



Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на юге Москвы