Собянин назвал социальные объекты, которые откроются на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Несколько социальных объектов строят и планируют в Западном административном округе (ЗАО) Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В Кунцеве на 65% готова школа на 825 мест. В ней будут лабораторно-исследовательские комплексы инженерно-физического направления и изучения естествознания, IТ-полигон", – написал мэр.

Помимо этого, добавил Собянин, в новом образовательном учреждении появятся гимнастический и два спортивных зала, а также помещения для занятий творчеством. В округе также утвержден проект строительства детского сада на 13 групп с бассейном.

Между тем в районе Проспекта Вернадского на территории городской клинической больницы № 3 возводят травматолого-ортопедический корпус. На объекте сейчас осуществляется отделка фасадов и монтаж инженерных сетей.

В Солнцеве согласовали проект строительства школы и детского сада на 1 200 и 350 детей соответственно. В школе появятся многофункциональный библиотечный центр, помещение для занятий живописью, два спортзала и другие пространства.

В районе Филевский Парк планируют начать строительство детского сада. Посещать его смогут 300 детей. Средства для реализации проекта будут выделены из городского бюджета.

Ранее Собянин сообщил, что с начала 2023 года силами инвесторов в Москве возвели 50 соцобъектов. По вводу объектов в эксплуатацию план был перевыполнен на шесть зданий. В частности, в Лефортове появилась новая школа на 1 225 учеников.



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