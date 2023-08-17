Медицинский центр с гостиницей и спорткластер построят в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Реабилитационно-медицинский центр, спортивный кластер и гостиницу построят в Ново-Переделкине в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Для этого столица предоставит инвестору в аренду участок площадью 2,4 гектара, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Суммарная площадь комплекса составит 36 тысяч квадратных метров. Благодаря строительству объекта повысится доступность медицинской помощи для москвичей и жителей других регионов, также у горожан появится больше возможностей для занятий спортом", – подчеркнул он.

Объекты появятся на 9-й Чоботовской аллее, владении 35. Участок будет предоставлен застройщику в аренду на пять лет без проведения торгов, уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Площадь медицинского центра составит 15 тысяч квадратных метров, отделения реабилитации – 6 тысяч "квадратов", спортивного кластера – 4 тысячи, 11 тысяч квадратных метров займет гостиница.

Город предоставляет участки в аренду без торгов для реализации МаИП с 2016 года. Для получения подобного статуса инвесторы должны предложить интересный проект. Предпочтение отдается спорткомплексам, социальной инфраструктуре и новым производствам.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс с объектом образования построят на улице Летчика Полагушина в Зеленограде. Торги на право аренды земельного участка прошли 18 мая.

До этого стало известно, что комплекс по производству обуви появится в районе Бирюлево Западное. Площадь объекта превысит 30 тысяч квадратных метров.

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