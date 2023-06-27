Комплекс по производству обуви появится в районе Бирюлево Западное в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Комплекс по производству обуви появится в районе Бирюлево Западное, город передал инвестору участок под строительство для реализации масштабного инвестиционного проекта. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Площадь объекта превышает 30 тысяч квадратных метров. По словам Ефимова, под реализацию этого проекта был передан земельный участок площадью более двух гектаров. Инвестор планирует вложить в строительство 200 миллионов рублей, поделился вице-мэр. Им стала компания, которая более 20 лет занимается производством обуви из текстиля и ПВХ.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в свою очередь, рассказал, что производственные мощности позволяют каждый год выпускать более 12 миллионов пар обуви.

"Предприятие постоянно развивается, расширяет парк оборудования, внедряет современные производственные линии. Строительство нового завода на территории столицы позволит компании увеличить объемы производства в несколько раз. Кроме того, здесь будет создано около 100 рабочих мест", – поделился он.

Земельный участок для возведения производства расположен на улице Подольских Курсантов, владении 30/1. По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, договор аренды участка был заключен с инвестором в сентябре 2020 года сроком на шесть лет.

Ранее Гаман рассказал, что инвесторы построят семь коммерческих объектов на юге Москвы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Столица без аукциона выделила застройщикам почти 11,5 гектара земли для их возведения. Площадь объектов составляет порядка 420 тысяч "квадратов".

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