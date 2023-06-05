Более 50 общественно-деловых объектов возведут в рамках МаИП в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти передали инвесторам почти 80 гектаров земли для возведения в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) общественно-деловых и торговых объектов, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С 2017 по 2023 год город без торгов выделил инвесторам в десяти столичных округах почти 80 гектаров земли, на которых сегодня строится 55 коммерческих объектов в рамках реализации МаИП", – поделился он.

По словам вице-мэра, общая площадь будущих объектов составляет порядка 2,2 миллиона "квадратов". В столичном департаменте городского имущества добавили, что 11 объектов строятся в центре Москвы на площади 5,7 гектара. На западе столицы возводят 10 проектов на площади 8,4 гектара, на юге и юго-востоке – по семь на общей площади почти 30 гектаров.

Например, территория в Тверском районе передана под строительство торгового комплекса с паркингом. А в районе Дорогомилово благодаря проекту появится здание, где разместят офисы, магазины и медицинский центр. Кроме того, офисно-гостиничный комплекс со спортивными объектами построят в Головинском районе.

Ранее Ефимов рассказал, что в городе появится еще девять социальных объектов по договорам участия. В реализацию проектов хотят инвестировать 16,2 миллиарда рублей. Их планируют завершить в период с 2023 по 2028 год, заключил заммэра.